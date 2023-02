Segundo a Defesa Civil, choveu 38, 4 milímetros em 40 minutos. Ninguém ficou desalojado ou desabrigado. Chuva forte causa alagamentos e destelha casa em Pinheiral

Um temporal causou alagamentos e destelhou uma casa na terça-feira (7) em Pinheiral (RJ). O volume de chuva registrado foi de 38, 4 milímetros em 40 minutos.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados pontos de alagamentos na Avenida Nilton Penna Botelho, via que dá acesso a Volta Redonda (RJ). A água escoou

A chuva forte também provocou a queda de galhos de árvore e destelhou uma casa na Rua Boaventura Xavier Botelho, no bairro Varjão.

Ainda de acordo com o órgão, equipes de limpeza atuaram para retirar a terra das ruas e desobstruir as vias na manhã desta quarta-feira (8). Ninguém ficou desalojado ou desabrigados.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones (24) 99968-3826 e 199.

