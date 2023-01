Temporal atingiu o município na tarde de domingo. Segundo a prefeitura, nenhum morador ficou desabrigado ou desalojado. Chuva forte causa alagamentos e quedas de árvores em Itatiaia

Uma forte chuva atingiu Itatiaia (RJ) na tarde de domingo (29) e causou transtornos no município.

Segundo a prefeitura, houve ocorrências de alagamentos em ruas de três bairros da cidade. Veja:

Jardim Itatiaia – Ruas 3 e 14

Vila Esperança – Rua Juliana Campo Neves

Campo Alegre – Rua Napoleão Duarte

Duas casas ficaram alagadas no bairro Jardim Itatiaia e uma residência no bairro Campo Alegre. A água foi escoada momentos depois do fim do temporal.

Os ventos fortes também provocaram quedas de árvores em três bairros: Centro, Vila Paraíso e Jardim Paineiras. A Defesa Civil enviou equipes para fazer a limpeza e desobstrução das ruas.

Ainda de acordo com o poder público municipal, um arbusto atingiu a fiação elétrica e interditou a passagem de veículos e pedestres na Rua Raul Cotrim, no Centro. Nenhum veículo ou pedestre passava no momento da queda. Portanto, ninguém ficou ferido.

A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na cidade, foi acionada para fazer a remoção e a estrada seguia bloqueada na manhã desta segunda-feira (30).

Nenhum morador ficou desabrigado ou desalojado. Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 3352-1151.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

valipomponi