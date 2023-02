Chuva forte causa alagamentos em Barra do Piraí

Temporal atingiu o município na tarde de segunda-feira. Segundo a prefeitura, volume de chuva registrado foi de 40 milímetros em 1h. Carro é arrastado por enxurrada após forte chuva em Barra do Piraí

Reprodução/Redes sociais

Uma chuva forte atingiu Barra do Piraí (RJ) na tarde de segunda-feira (14) e causou alagamentos em bairros do município. O volume de chuva registrado foi de 40 milímetros em 1 hora.

Segundo a prefeitura, os bairros mais afetados foram o Centro, Muqueca, Química, Vila Helena e Novo México.

Em um dos pontos mais críticos, um carro foi arrastado por uma tromba d’agua e foi parar perto de um córrego. A força da água acabou arrastando o veículo, deixando parte dele afundado (veja o vídeo acima). Por pouco, o automóvel não foi parar dentro do córrego e terminou carregado pela correnteza.

Algumas residências foram invadidas pelo alagamento. A água escoou poucas horas depois do temporal, mas deixou muita sujeira. Ninguém ficou desabrigado ou desalojado.

O temporal também provocou um acúmulo de lixo às margens do Rio Paraíba do Sul. A prefeitura informou que equipes de todas as secretarias estavam atendendo a população afetada e realizando a limpeza das ruas na manhã desta terça-feira (14).

Alagamentos deixa sujeira às margens do Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí

Rose Gomes/TV Rio Sul

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco de inundação no Rio Paraíba do Sul. De acordo com o órgão, as vazões dos rios apresentaram aumento acima do normal.

Os moradores de áreas ribeirinhas devem ficar atentos. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 ou pelo telefone (24) 2443-0345.

