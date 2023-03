chuva-forte-causa-transtornos-em-angra-dos-reis

Em 6h, o acumulado de chuva foi de 150 milímetros na região da Praia Brava. Três casas foram interditadas após um muro de contenção se romper. Ninguém ficou ferido. Barranco cede e atinge fundos de casa no Frade, em Angra dos Reis

Divulgação/Defesa Civil

O temporal que atingiu Angra dos Reis (RJ) na noite de terça-feira (28) causou transtornos em diversos pontos da cidade.

Segundo a Defesa Civil, em 6h, o acumulado de chuva foi de 150 milímetros na região da Praia Brava e de 80 milímetros no bairro Parque Belém.

No bairro do Frade, um barranco deslizou e atingiu os fundos de uma casa, localizada na Rua Portugal. Ninguém ficou ferido.

Uma equipe da Defesa Civil esteve no local e constatou que o imóvel não apresentava riscos, não sendo necessário interditá-lo.

Já no Morro da Carioca, três casas foram interditadas após um muro de contenção se romper devido à umidade do solo. As famílias foram encaminhadas à Secretaria de Ação Social para que tenham direito ao aluguel social.

Divulgação/Defesa Civil

De acordo com a Defesa Civil, também foram registrados diversos pontos de alagamentos na cidade. Os bairros mais afetados foram Parque Belém, Gamboa do Belém, Vila Histórica, Japuíba e Nova Angra.

Na Rio-Santos, um deslizamento de pedra foi registrado na pista sentido Ubatuba (SP), na altura do km 526, na região da Praia Brava. Não houve vítimas.

A CCR RioSP , concessionária que administra a rodovia, informou que a pista sentido Ubatuba (SP) foi interditada. Por conta disso, o tráfego foi desviado para uma das faixas da pista sentido Rio de Janeiro (RJ).

