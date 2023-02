Chuva forte causa transtornos em Piraí

Temporal atingiu o município na madrugada desta sexta-feira. Segundo a prefeitura, bairros mais afetados foram Casa Amarela, Ponte das Laranjeiras, Vila das Palmeiras e Sarole. Chuva forte provoca deslizamentos de terra em Piraí

Divulgação/Prefeitura de Piraí

Uma forte chuva atingiu Piraí (RJ) e causou transtornos na cidade na madrugada desta sexta-feira (10).

Houve registros de deslizamentos de terra em diversas localidades do município. Segundo a prefeitura, os bairros mais atingidos foram Casa Amarela, Ponte das Laranjeiras, Vila das Palmeiras e Sarole.

O temporal também provocou quedas de árvores e de um poste de energia na RJ-145, na altura do bairro Vila das Palmeiras.

O trânsito no local ficou totalmente interditado e foi feito um desvio para uma rua lateral para manter o tráfego dos veículos. Equipes da Secretaria de Trânsito e Transporte estavam no local sinalizando a estrada para os motoristas no fim da manhã desta sexta-feira.

Queda de árvore e poste interdita RJ-145, em Piraí

Divulgação/Prefeitura de Piraí

Em vídeo enviado para o g1, o prefeito de Piraí, Ricardo Campos Passos, informou que a prefeitura estava atuando para amenizar os estragos causados pelas chuvas na cidade.

“Nossas equipes do Meio Ambiente, Serviço Público e Obras já estão em vários bairros auxiliando os moradores. Quero tranquilizar a população e dizer que estaremos ajudando a todos no que for preciso”, disse o prefeito.

Temporal interrompe abastecimento de água

A chuva forte também interrompeu o fornecimento de água em Piraí nesta sexta-feira. O motivo foi a paralisação temporária das unidades de bombeamento que distribuem água pela cidade.

Ao todo, 19 bairros foram afetados. São eles: Asilo, Casa Amarela, Cava, Centro, Cruzeiro, Dona Martha, Enseada das Garças, Jaqueira, Koopland, Morro da Prefeitura, Ponte das Laranjeiras, Rosa Machado, Sarole, Sossego 1, Sossego 2, Toca do Lobo, Vale Verde, Varjão e Vila das Palmeiras.

De acordo com a Rio+Saneamento, concessionária responsável pelo abastecimento na cidade, a previsão é que o abastecimento de água retorne gradativamente até o fim do dia.

A orientação é para que os moradores utilizem a água de forma consciente e adiem tarefas que exijam grande consumo.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Rio+Saneamento pelo telefone 0800 772 1027, que oferece a possibilidade de envio de mensagem via WhatsApp, no aplicativo Cliente Rio+ e pelo site.

Chuva forte provoca deslizamentos de terra em Piraí

Divulgação/Prefeitura de Piraí

