Chuva forte causa transtornos em Valença

Segunda a prefeitura, uma ponte desabou, ruas ficaram alagadas e houve deslizamento de barreiras. Volume registrado foi de 56 milímetros em cerca de uma hora. Chuva forte alaga ruas em Valença

Uma chuva forte atingiu Valença (RJ) na noite de sexta-feira (27) e causou transtornos na cidade. O volume registrado foi de 56 milímetros em menos de uma hora.

Por conta do volume intenso de água, uma ponte que dá acesso ao bairro Santa Maria desabou. O local seguia interditado para veículos na manhã deste sábado (28).

Segundo a prefeitura, ninguém estava sobre a ponte no momento da queda. Portanto, não houve feridos.

Ponte desaba no bairro Santa Maria

Divulgação/Prefeitura de Valença

O temporal também provocou um deslizamento de terra na Rua da Aparecida, no bairro Aparecida.

O trânsito foi sinalizado e o fluxo de veículos segue em meia pista. Guardas municipais estão no local orientando os motoristas.

Forte chuva provoca deslizamento de terra em Valença

Divulgação/Prefeitura de Valença

Houve registros de alagamentos e inundações em diversos bairros do município, principalmente no bairro Cambota.

Ainda de acordo com o poder público municipal, uma grande quantidade de água desceu dos morros e um córrego que corta o bairro Cambota transbordou, o que acabou provocando a inundação de residências.

A prefeitura de Valença informou que as famílias afetadas pelas chuvas foram atendidas pela Secretaria de Assistência Social e seguem sendo acompanhadas. Não foi divulgado o balanço de desabrigados e desalojados.

Equipes estavam nas ruas nesta manhã para fazer a desobstrução das estradas, lavando ruas e retirando terras e entulhos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 2452-6158.

Chuva deixou estradas alagadas em Valença

Divulgação/Prefeitura Municipal

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Vittorio Rienzo