Chuva forte causa vários pontos de alagamento em Leme; VEJA FOTOS

Temporal atingiu a cidade na tarde desta sábado (4). Não há registro de feridos. Moradores usam piscina para passar em região alagada de Leme

A chuva forte que atingiu Leme (SP) na tarde deste sábado (4) provocou vários pontos de alagamento. Algumas casas foram invadidas pela água. (veja as fotos abaixo).

Entre os pontos alagados estão ruas do bairro Jardim Ariana. Segundo os moradores, o temporal atingiu a cidade por volta das 16h. Alguns usaram uma piscina para passar por um trecho alagado (foto acima).

Uma casa no Jardim Berbel ficou alagada. Não há registro de feridos ou desalojados.

Casa no Jardim Berbel ficou alagada em Leme

Alagamento de rua em leme

José Carlos/Arquivo Pessoal

Alagamento em rua de Leme

José Carlos/Arquivo Pessoal

Alagamento na Rua Segundo Faccioli, Bairro Ariana, em Leme

Amanda Assalti/Arquivo pessoal

Chuva em São Carlos

Pelo menos 12 árvores caíram e uma casa ficou destelhada com a chuva forte que atingiu São Carlos (SP) também na tarde deste sábado. Ninguém se feriu.

