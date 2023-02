chuva-forte-derruba-ponte,-alaga-ruas-e-causa-queda-de-barreiras-em-paraibuna,-sp

Apesar dos estragos, nenhuma família ficou desalojada, segundo a prefeitura. Ponte do bairro Bragança, na zona rural de Paraibuna, caiu após chuva forte registrada na madrugada deste sábado (4)

Divulgação/Prefeitura de Paraibuna

A forte chuva que atingiu Paraibuna na madrugada deste sábado (4) provocou a queda de uma ponte na região rural do município. O temporal também provocou alagamentos e diversas quedas de barreiras. Não há desalojados.

Segundo a prefeitura, a ponte que liga o bairro Bragança à região central cedeu durante a madrugada. Ninguém se feriu, mas o local foi interditado e a passagem está sendo feita apenas a pé. Um veículo da administração municipal está sendo disponibilizado aos moradores para casos de emergências.

Parte de asfalto da rua Monsenhor Dutra, no Centro da cidade, cedeu

Divulgação/Prefeitura de Paraibuna

Além da queda da ponte, também foi registrada a obstrução de uma parte do asfalto da rua Monsenhor Dutra, no Centro da cidade. A região foi sinalizada e os reparos serão realizados.

Ainda de acordo a prefeitura, a Defesa Civil registrou ainda quedas de barreiras e alagamentos em diversos pontos do município. Apesar dos estragos, nenhuma família ficou desalojada e ninguém ficou ferido.

Ainda não um boletim fechado com todas as ocorrências. A administração informou que a Defesa Civil está trabalhando para minimizar os dados causados pelas chuvas.

Em nota, a prefeitura decretou situação de emergência no município e informou que pediu apoio ao Governo do Estado de São Paulo para recuperar as áreas.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano