Chuva forte e ventania causam transtornos em cidades das regiões de Ribeirão Preto e Franca

Em Franca (SP), morador registrou ventania e chuva dentro de shopping nesta segunda-feira (6). Em Serrana (SP) e em Jurucê, houve queda de granizo. Veja previsão do tempo para esta terça-feira (7) na região de Ribeirão Preto, SP

A chuva forte que atingiu cidades da região de Ribeirão Preto e de Franca nesta segunda-feira (6) causou transtornos.

Em Franca (SP), a ventania forçou uma das portas de acesso a um shopping por volta das 11h30. Um vídeo feito no local mostra o vento agitando a proteção de dois quiosques e a chuva entrando no estabelecimento.

Em nota, o Franca Shopping informou que a chuva não provocou danos ou prejuízos a lojistas e visitantes. O funcionamento e o atendimento aos clientes foram mantidos sem intercorrências.

Ventania e chuva dentro de shopping em Franca, SP, e granizo em Serrana, SP

Redes Sociais

Entre Altinópolis (SP) e Cajuru (SP), uma árvore de grande porte caiu na pista e chegou a atingir um furgão que passava pela estrada, mas ninguém ficou ferido.

Em Jurucê, distrito de Jardinópolis (SP), e em Serrana (SP), moradores registraram granizo.

Árvore de grande porte tomba e atinge furgão em Altinópolis, SP

Reprodução/EPTV

Veja a previsão do tempo para terça-feira:

Na terça-feira (7), o alerta de temporais está mantido para a região, quando ocorre uma atualização dos chamados sistemas, que carregam ventos úmidos.

Segundo meteorologistas, prevalece a influência do corredor de umidade da Amazônia, que passa pela região central do país, e do cavado, que é uma corrente de vento no alto da atmosfera e vai ganhando mais umidade conforme o vento vai passando.

Butirizal: mínima de 19°C, máxima de 13°C e chuva de 24 mm

Taiaçu: mínima de 20°C, máxima de 30°C e chuva de 20 mm

Taiúva: mínima de 19°C, máxima de 30°C e chuva de 20 mm

Vista Alegre do Alto: mínima de 20°C, máxima de 30°C e chuva de 24 mm

Orlândia: mínima de 17°C, máxima de 29°C e chuva de 15 mm

Ribeirão Preto: mínima de 19°C, máxima de 30°C e chuva de 20 mm

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla