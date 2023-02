Chuva forte em Porto Ferreira derruba árvores; VEJA FOTOS

Foram registradas quedas de árvores nos bairros Vila Maria e Santa Marta. Não há registros de feridos. Chuva derrubou árvores em dois bairros de Porto Ferreira

Arquivo Pessoal

Uma chuva forte atingiu Porto Ferreira (SP) e derrubou árvores em alguns pontos do município, na tarde desta quarta-feira (8). Ninguém se feriu. (Veja as fotos abaixo).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O temporal começou por volta de 16h30. Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 45 milímetros na região sul e 84 milímetros na região leste.

Foram registradas quedas de árvores nos bairros Vila Maria e Santa Marta.

Árvore caída em rua de Porto Ferreira

Arquivo Pessoal

Árvore caída em Porto Ferreira após chuva forte

Arquivo Pessoal

Árvore caída em Porto Ferreira após chuva forte

Arquivo Pessoal

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa