Chuva forte em São Carlos destelha casa e derruba 12 árvores

Maioria das árvores caiu no bairro Cidade Aracy, na tarde deste sábado (4). Ninguém se feriu. Casa ficou destelhada em São Carlos após chuva forte

Arquivo Pessoal

Pelo menos 12 árvores caíram e uma casa ficou destelhada com a chuva forte que atingiu São Carlos (SP), na tarde deste sábado (4). Ninguém se feriu.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Detelhamento de casa

Uma casa na Rua Guarino Baldan, no bairro Antenor Garcia, foi quase totalmente destelhada pela chuva.

A moradora estava no local no momento do destelhamento, mas não se feriu.

Estragos causados por destelhamento de casa em São Carlos

Arquivo Pessoal

Queda de árvores

Segundo o Corpo de Bombeiros, a maioria das árvores caiu no bairro Cidade Aracy. Uma delas atingiu uma residência na Rua Secondina de Paula Passador, no Aracy 2.

As demais árvores caíram sobre via pública e houve interdição parcial. A remoção das árvores ainda está em andamento.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano