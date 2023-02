Chuva forte provoca alagamentos e deslizamentos de terra em Valença

Temporal atingiu o município no sábado. Segundo a Defesa Civil, volume de chuva registrado foi de 71 milímetros em seis horas. Chuva forte alaga ruas de Valença

Uma forte chuva atingiu Valença (RJ) no sábado (18) e causou transtornos no município. O volume de chuva registrado foi de 71 milímetros em seis horas.

Foram registrados alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra em diversas áreas da cidade. As localidades mais atingidas foram os bairros Chacrinha, Biquinha, Hildebrando Lopes, Esplanada do Cruzeiro, Água Fria, Alicácio, Monte D’ouro, Fátima, Barroso e Aparecida.

Algumas residências foram invadidas pelo alagamento. A água escoou poucas horas depois do temporal, mas deixou muita sujeira.

Temporal alaga casas em Valença

A chuva forte também provocou um deslizamento de terra na RJ-145, na altura do bairro Chacrinha. Segundo a Defesa Civil, o trânsito estava fluindo em meia pista na tarde deste domingo (19).

Uma queda de barreira interditou a passagem de veículos na Rua A, no bairro Novo Horizonte. O tráfego chegou a ficar totalmente bloqueado, mas foi liberado ainda na noite de sábado.

Deslizamento deixa trecho da RJ-145 em meia pista

A prefeitura de Valença informou que as famílias afetadas pelas chuvas foram atendidas pela Secretaria de Assistência Social e seguem sendo acompanhadas. Não foi divulgado o balanço de desabrigados e desalojados.

Por causa do temporal, os desfiles dos blocos que estavam marcados para sábado foram transferidos para esta segunda-feira (20). Em nota, o poder público municipal esclareceu que a decisão foi em respeito às famílias atingidas pelas chuvas.

Equipes seguiam nas ruas neste domingo para fazer a desobstrução das estradas, lavando ruas e retirando terras e entulhos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 2452-6158.

Equipes da prefeitura limpam ruas afetadas pelas chuvas

