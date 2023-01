chuva-forte-provoca-alagamentos-em-ruas-do-jardim-aeroporto-iii,-em-mogi-das-cruzes

Moradora relatou em vídeo que não conseguia ir para casa sem ter que passar pelos locais cheios de água. Prefeitura de Mogi disse apesar das ações de prevenção ao período de chuvas, o descarte irregular de lixo prejudica o escoamento de água. Tempestade provoca alagamentos em ruas do Jardim Aeroporto III, em Mogi das Cruzes

Alguns bairros de Mogi das Cruzes ficaram alagados após a chuva que caiu em na cidade na tarde desta segunda-feira (23).

De acordo com a reclamação de Dayana Campagnholi, em apenas 30 minutos de chuva a Rua Tailândia, que fica no bairro Jardim Santos Dumont III, ficou toda alagada. Vias próximas também ficaram cheias de água.

A moradora relatou em um vídeo que não estava conseguindo ir para casa sem ter que passar pelos locais cheios de água. “Olha isso, a situação. Olha, eu não tenho outra opção, eu não tenho outro caminho. Olha só a situação”, disse Dayana.

Rua Tailândia, no Jardim Aeroporto III, registrou alagamentos nesta segunda-feira

Na Rua Uganda, esquina com a Rua Tailândia, ficou impossível de passar a pé. Dayana também diz que na Rua Ceilão não tem escoamento de água e falta manutenção no asfalto, que está cheio de buracos. “Valeta de escoamento de água tava cheia. Fiz um vídeo semana passada mostrando, agora terminou de encher. Essa é a realidade, cheio d’água”.

A Rua Turquia, que também é uma das travessas da Rua Tailândia, passou por reformas há pouco tempo, bem na frente da Escola Infantil Professor Dirceu do Vale, mas a água não está escoando.

Por nota, a Prefeitura de Mogi disse que tem feito ações de prevenção ao período de chuvas, com o intuito de que o sistema de drenagem funcione com capacidade total, mas o descarte irregular de lixo e materiais prejudica o escoamento de água, e que a limpeza e desassoreamento nas valetas daquela área também foram realizadas.

A administração municipal também disse que por se tratar de uma região plana, com maior tendência ao empoçamento das águas pluviais, pode haver alagamentos pontuais, e que os pontos citados pela reportagem serão vistoriados, para determinar quais providências podem ser adotadas.

