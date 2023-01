Chuva forte provoca deslizamentos de terra e alaga ruas em Campos do Jordão

De acordo com a Defesa Civil, em pouco mais meia hora foram 43 milímetros de chuva, um volume que seria considerado normal para três dias. Uma família está desalojada. Chuva forte deslizamentos de terra e estragos em Campos do Jordão

Divulgação/Defesa Civil de Campos do Jordão

Uma forte chuva que atingiu Campos do Jordão (SP) no início da noite desta terça-feira (24) causou deslizamentos de terra e diversos estragos na cidade. Uma família está desalojada.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, o temporal começou às 18h40 e se estendeu até às 19h15. A quantidade de chuva neste período foi de 43 milímetros, um volume que seria considerado normal para três dias.

A região central do município foi a mais atingida e soma a maior parte dos estragos. Vila Albertina, Vila Abernéssia, Britador e Fracalanza foram os bairro mais afetados.

Na Vila Albertina foram registrados os principais deslizamentos de terra. Na rua F, uma família de cinco pessoas precisou ser retirada e está morando na casa de parentes. Há também registros nas avenidas Tassaburo e Yamaguchi, próximo ao posto de saúde, onde a terra caiu sobre as vias.

A prefeitura informou ainda que houve quedas de árvore no bairro, principalmente na rua Ondina.

Chuva forte deslizamentos de terra e estragos em Campos do Jordão

Divulgação/Defesa Civil de Campos do Jordão

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Outros locais atingidos foram o Capivari e os bairro Floresta Negra e Floresta Negra II, que registraram quedas de muro, principalmente na avenida Paulo Ribas e nas ruas C e Júlio Graciliano.

O rio Capivari, que corta a cidade, ficou cheio com a chuva forte e houve pontos de alagamento na via principais. As situações mais críticas foram na avenida Frei Orestes Girardi, no bairro Fracalanza, na rua Manoel Pereira Alves, próximo ao ginásio esportivo da Vila Abernéssia, e na avenida Doutor Januário Miraglia, na Vila Albertina.

Chuva forte deslizamentos de terra e estragos em Campos do Jordão

Divulgação/Defesa Civil de Campos do Jordão

Nos três pontos, estabelecimentos comerciais acabaram invadidos pela água. Equipes da Guarda Civil Municipal, Departamento de Sistema Viário (DSV) e Defesa Civil foram acionadas para intervir.

Foi necessário realizar mudanças no tráfego de veículos devido à cheia. Com o término do temporal, a água escoou rapidamente e as vias foram liberadas.

Assim que a chuva acabou, outras equipes da prefeitura se mobilizaram para diminuir os estragos e atender às solicitações dos moradores. Os principais trabalhos foram de desbloqueio de barreiras nas vias públicas. A operação continua nesta quarta-feira (25).

Chuva forte deslizamentos de terra e estragos em Campos do Jordão

Divulgação/Campos do Jordão

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

valipomponi