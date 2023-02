Chuva intensa inunda vias públicas e arrasta carro em Itápolis

Apesar do susto, dois ocupantes foram resgatados e não ficaram ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. Outros estragos, como queda de árvore e interdição de vias, foram registrados. Via pública inundada por forte chuva em Itápolis (SP)

Arquivo pessoal

A forte chuva registrada em Itápolis (SP) no final da tarde desta quinta-feira (23) provocou a inundação de diversas ruas e avenidas e a intensa enxurrada formada chegou a arrastar ao menos um automóvel.

Apesar do susto, segundo o Corpo de Bombeiros, os ocupantes do veículo foram resgatados sem ferimentos. De acordo com informações da corporação, Não foram registradas vítimas em decorrência das chuvas.

Outros tipos de estragos, contudo, também foram registrados, como a queda de uma árvore de grande porte na avenida Paulo Luig. A via precisou ser interditada, mas o trânsito no local foi liberado pelos bombeiros horas depois.

Diversos pontos de Itápolis ficaram inundados após forte chuva

Arquivo pessoal

Carro chegou a ser arrastado pela enxurrada em Itápolis (SP), mas ocupantes não se feriram

Arquivo pessoal

