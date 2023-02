Chuva invade casas, provoca alagamentos e afeta fornecimento de água no interior de SP

Em Lençóis Paulista, família ficou desalojada e precisou do abrigo provisório montado em um ginásio; cidade faz campanha por doações. Já em Jaú, a chuva prejudicou a operação em uma estação de tratamento de água; que foi normalizado no início desta noite. Chuva alagou ruas e casas em Lençóis Paulista na noite de sábado

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Lençóis Paulista iniciou na manhã deste domingo (19) de fevereiro, a limpeza das ruas e imóveis afetados pelas fortes chuvas da noite de sábado (18).

Segundo medições da Defesa Civil choveu cerca de 85 milímetros em pouco mais de 1 hora, o que provocou o alagamento na Vila Contente, Vila Repke e Baccili.

Logo após o início da chuva, as equipes da Defesa Civil foram até os locais afetados para prestar assistência e oferecer o ginásio do Csec para receber as pessoas desabrigadas, porém até este domingo apenas uma família precisou do abrigo provisório.

Apesar disso, a Secretaria de Assistência Social está iniciando uma campanha para arrecadação de alimentos, roupas, sapatos e móveis usados para ajudar as famílias atingidas na Vila Contente, Repke e Baccili.

Segundo a secretaria, as pessoas que quiserem doar podem levar os itens no Ginásio do Csec (Rua Treze de Maio, 650, Centro). Quem tiver móveis usados para doar e não tiver como levar, a Prefeitura pode ir buscar.

Além das equipes de limpeza, a Secretaria de Assistência social também está com equipes da abordagem social para verificar as necessidades de cada família.

As equipes da Defesa Civil informam que seguem monitorando as condições de chuva e publicará um novo boletim a qualquer momento. Todos os recursos humanos e materiais disponíveis estão sendo empregados no sentido de resguardar vidas.

Bombeiros tiveram que atender pessoas que ficaram ilhadas nas casas em Lençóis Paulista

Abastecimento em Jaú

Já em Jaú, a chuva afetou o abastecimento de água.Águas de Jahu informa que, novamente, em função das fortes chuvas que atingiram a região, a empresa Águas de Mandaguahy está com a Estação de Tratamento de Água (ETA) II paralisada desde 20h do sábado.

Com as águas turvas, a empresa Águas de Mandaguahy, que opera a ETA II, teve que interromper o tratamento na estação, deixando de fornecer água para a distribuição pela Águas de Jahu. Porém o fornecimento foi restabelecido no início da noite deste domingo (19).

