Chuva leva parte de cabeceira de ponte na zona rural de Piracicaba e local é interditado

Uma ponte na zona rural de Piracicaba (SP) precisou ser interditada após as chuvas desta segunda-feira (6). A cabeceira da ponte foi parcialmente levada pela correnteza, por conta do volume da precipitação.

A ponte fica na estrada José Gonzales Peres, no bairro rural Paredão Vermelho. Segundo a Defesa Civil, a interdição começou no fim da tarde de segunda, porque o tráfego no local está inviabilizado.

Ponte na zona rural de Piracicaba é interditada após danos na cabeceira

As equipes vão se reunir nesta terça-feira (7) com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sema), para analisar e fazer a recuperação da ponte.

Em outro local, uma ponte de concreto no bairro Vila Breda, próxima à Usina Costa Pinto, está interditada para reforma na manhã desta terça. A estrutura teve a cabeceira danificada nas chuvas das últimas semanas.

A interdição tem previsão pra terminar às 16h. Durante esse período, o desvio pode ser feito pela PIR 028 (sentido bairro Água Santa) ou PIR 022 (sentido bairros Santana e Santa Olímpia).

