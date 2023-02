Chuva provoca alagamentos em Suzano, Ferraz e Poá; circulação de trens chegou a ficar comprometida

Estação da CPTM em Ferraz de Vasconcelos ficou alagada e houve interdição na Linha 11 entre 17h25 e 17h58. Em Poá, a Vila Júlia ficou alagada. Chuva provoca alagamentos e paralisa trens no Alto Tietê

A chuva forte causou alagamentos no Alto Tietê no fim da tarde de segunda-feira (20). Houve alagamentos em Suzano e Poá. Em Ferraz de Vasconcelos, houve enchente na estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a circulação de trens chegou a ficar interrompida entre 17h25 e 17h58.

Em Suzano, o medidor do o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou 46 milímetros de chuva nas últimas 24 horas no Jardim Amazonas. Na Vila Júlia, em Poá, foram 38 mm.

Um morador de Suzano enviou imagens da Rua Sete de Setembro, onde é possível ver que alguns motoristas até se arriscaram passar, mas um carro acabou parando no meio da rua, com água encobrindo parte do veículo.

Em Poá, o alagamento cobriu as calçadas e a Rua Foz do Iguaçu, na Vila Júlia. O Márcio Gomes da Silva fez imagens (assista acima).

A estação de Ferraz de Vasconcelos ficou alagada na segunda no final da tarde. A Daniela Paulina mandou imagens. Segundo ela, os trens não conseguiram sair.

A CPTM informou que durante a interdição o Sistema Paese, que disponibiliza ônibus entre as estações, foi acionado. Depois das 18h o sistema foi normalizado.

