Chuva provoca deslizamento de terra em Itaquaquecetuba; moradores são retirados de casa

Defesa Civil recebeu chamada de ocorrência no Jardim Louzada durante a madrugada. Outros pontos da cidade têm alagamento e inundação. Mogi das Cruzes também teve alagamentos. Chuva causa deslizamento e alagamento no Alto Tietê

Os moradores de uma casa no Jardim Louzada, em Itaquaquecetuba, foram retirados do imóvel por causa de um deslizamento de terra durante a chuva da madrugada desta quarta-feira (1º). A Defesa Civil foi chamada por volta de 3h para atender o caso e informou que vários pontos da cidade sofrem com alagamento e enchente. A chuva atingiu um índice de pelo menos 80 milímetros no município.

“Essa casa, por hora, ela está interditada e fizemos a remoção dos moradores. Eles estão desalojados e tendo o apoio de familiares. Tivemos aí … acima de 80 mm, foi muita água, choveu durante toda a madrugada. Aqui a gente tem uma dificuldade que é um talude que recebeu volume de água e acabou se desprendendo e teve uma movimentação”, explica o coordenador da Defesa Civil de Itaquaquecetuba, Anderson Marchiori.

Moradores foram retirados de casa depois de deslizamento em Itaquaquecetuba

Segundo o coordenador, equipes da Prefeitura estão no bairro na manhã desta quarta-feira para fazer uma avaliação mais precisa da situação no Jardim Louzada e tomar medidas, como a limpeza, desobstrução e recomposição do cenário. “Infelizmente tivemos por conta do volume de chuva muitas áreas afetadas na cidade e alguns pontos em situação de alagamento e enchente. Equipes estão se mobilizando da limpeza ao atendimento de moradores.”

Marchiori destaca que maquinários da Secretaria de Serviços Urbanos estão no Jardim Louzada e aguardam profissionais técnicos para o serviço. Ele diz ainda que a previsão é que até a tarde a via deve estar liberada. O coordenador detalha que no plano de contingência existem ações previstas dentro da Operação Verão e que equipes já estão em campo realizando buscas dos locais atingidos pelas chuvas.

Mogi das Cruzes

Os moradores do distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, também sofreram com a chuva da madrugada de quarta-feira. Alguns enviaram vídeos para o Bom Dia Diário para mostrar os estragos no distrito. A Avenida Líbia ficou completamente alagada. Rosangela Mathias enviou um vídeo onde mostra vários centímetros de água dentro da casa dela que provocaram muitos prejuízos.

Ruas e casas ficaram algadas em Jundiapeba

