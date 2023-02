Chuva provoca interdições em trechos de rodovias no Litoral de SP; veja situação pelo estado

Queda de barreiras e alagamentos geram bloqueio da pista; Serra Antiga da rodovia dos Tamoios também é interditada. Interdição na rodovia Rio-Santos, em Ubatuba

Trechos de rodovias que levam ao litoral de São Paulo estão total ou parcialmente interditadas neste domingo (19) por causa das fortes chuvas que atingem a área. A Tamoios chegou a ficar interditada por 19 horas, mas foi liberada para o tráfego às 21h30.

Veja abaixo a situação nas rodovias afetadas e rotas alternativas. As informações foram atualizadas às 21h30.

Mogi-Bertioga (SP-098)

Trecho entre o Km 69 e o Km 98 foi totalmente interrompido após um rompimento da tubulação.

O Departamento de Estadas e Rodagens de São Paulo (DER) orienta os turistas que estão em Bertioga a retornarem pelo Sistema Anchieta/Imigrantes.

Uma equipe do DER está no local, avaliando a situação para definir os procedimentos necessários para o restabelecimento do tráfego, mas não há previsão para a normalização.

Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP-055)

Trechos com interdição total:

Km 174 – queda de barreira;

Km 136 ao 142 – queda de barreira e árvores;

Km 065 – queda de barreira;

Km 097 – alagamento;

Não há opção de tráfego em direção a São Paulo entre Juquehy (km 176) e Toque Toque (km 140), o que significa que não há rota de saída também das praias de Barra do Sahy, Baleia, Camburi, Boiçucanga, Praia Brava e Maresias.

Trechos de interdição parcial:

Km 188 – erosão;

Km 180 – queda de árvore;

Km 205 – alagamento;

Km 237 – queda de barreira;

Km 066 – queda de barreira;

Km 070 – queda de barreira;

Km 084 – queda de árvore;

Km 095 – alagamento;

Km 061 – queda de barreira;

Km 096– queda de barreira;

Km 099 – alagamento;

Km 116 – queda de barreira;

Km 164 – queda de barreira.

Rio-Santos (BR-101)

Trechos com interdição total:

Km 180 – queda de árvore (São Sebastião);

Km 174 – queda de barreira (São Sebastião);

Km 164 – queda de barreira (São Sebastião);

Km 178 – alagamento (São Sebastião);

Km 140 ao 142 – queda de barreira e árvores (São Sebastião);

Km 205 – alagamento (Bertioga);

Km 065 – queda de barreira – (Ubatuba);

Km 093 – alagamento (Caraguatatuba);

Km 097 – alagamento (Caraguatatuba).

Trechos com interdição parcial:

km 61 – queda de barreira (Ubatuba);

Km 164 – queda de barreira (São Sebastião);

Km 203 – queda de barreira (Bertioga);

Km 066 – queda de barreira (Ubatuba);

Km 070 – queda de barreira (Ubatuba);

Km 084 – queda de árvore (Caraguatatuba);

Km 099 – alagamento (Caraguatatuba);

Km 116 – queda de barreira (São Sebastião).

Não há previsão para liberação da pista. Segundo o DER, os motoristas estão sendo orientados a usar como rotas alternativas a Rodovia dos Tamoios e a Rodovia Oswaldo Cruz.

Durante a madrugada, entre os quilômetros 10 e 35, na região da Praia de Itamambuca, houve bloqueio por precaução. Este trecho é administrado por uma concessionária e, segundo ela, houve a liberação no início da manhã após inspeção.

Rotas alternativas

De Toque Toque (km 140) para São Sebastião, a alternativa é a rodovia dos Tamoios.

Para Guarujá, Bertioga e para as praias até Juquehy, as alternativas são o sistema Anchieta/Imigrantes e a rodovia dos Tamoios.

De Juquehy (km 178) para Bertioga, a alternativa é o sistema Anchieta/Imigrantes.

Calamidade pública

São Sebastião decretou calamidade pública devido às chuvas. Pessoas estão desabrigadas na cidade. O município tem diversos pontos de alagamentos, deslizamentos e desabamentos. Os bairros Cambury, Vila Sahy, Boiçucanga no Alto Tropicanga, Juquehy e Barra do Una, na região sul da cidade, estão em situação grave. Escolas foram abertas e as equipes do Fundo Social de Solidariedade estão recebendo materiais de limpeza, água potável, entre outros itens.

Diversos bairros estão isolados e as equipes de segurança não conseguem chegar. São mais de oito pontos de barreira que caíram entre a região central e a região sul da cidade. Todas as unidades de Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão nas ruas fazendo atendimento.

A prefeitura acionou helicópteros de busca e resgate. A Defesa Civil Estadual também foi acionada. Na região norte da cidade, há diversos pontos de alagamento na rodovia. Na região central também há pontos de alagamento, principalmente no Porto Grande, próximo à UPA.

Chuvas causam estragos no Litoral Norte de São Paulo

Acumulado de chuvas

De acordo com a Defesa Civil de Ubatuba, o acumulado de chuva em algumas regiões da cidade é de 335 milímetros nas últimas 24h.

Erosão e deslizamento interditam rodovia Mogi-Bertioga

