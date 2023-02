Chuva provoca pontos de alagamento em Assis e vias são interditadas

Além de complicações no trânsito, veículos ficaram submersos pela cidade. Segundo Defesa Civil, zona urbana já teve situação normalizada. Trecho de alagamento devido às chuvas na zona urbana de Assis (SP)

Arquivo pessoal

Assis (SP) registrou pontos de alagamento por toda a cidade na manhã desta quinta-feira (23) após fortes chuvas que atingiram o município. Vias chegaram a ser interditadas pelas autoridades e veículos ficaram submersos.

Por volta do meio-dia as vias urbanas já estavam com o trânsito liberado, segundo a Defesa Civil. Entre os pontos de alagamento estão as avenidas Otto Ribeiro e Benedito Pires, além da região central.

Carro submerso em via pública alagada em Assis (SP)

Arquivo pessoal

Na Avenida Benedito Pires o tráfego de veículos ficou totalmente fechado das 7h às 9h30 pelo departamento de trânsito do município após o rio que passa por ali transbordar.

Novas interdições no local não estão descartadas caso de novas ocorrências de chuva ao longo do dia.

