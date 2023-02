Chuva provoca queda de árvore em Poá; parte de casa foi atingida

Moradora afirma que há três anos vem pedindo que a árvore seja retirada, mas nunca foi atendida. Fortes chuvas provoca queda de árvore em Poá

A chuva desta segunda-feira (20) provocou a queda de uma árvore na Vila Amélia, em Poá. A ocorrência foi na Rua Porangaba e parte da estrutura de um imóvel foi atingida.

Uma moradora contou à produção da TV Diário que, há pelo menos três anos, reclama sobre a situação para a Prefeitura. No entanto, ninguém apareceu para retirar a árvore.

A administração municipal foi questionada sobre o assunto, mas ainda não deu retorno. Já a EDP, distribuidora da energia da região, disse que uma equipe técnica foi ao endereço.

Eles detectaram que o poste padrão do imóvel acabou sendo danificado pela queda da árvore. Neste caso, o cliente deverá providenciar o conserto para que a energia seja restabelecida.

No início da tarde desta terça (21), a moradora disse que a árvore continua caída no quintal da casa dela.

