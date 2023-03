Chuva registrada de março de 2023 nas represas do Alto Tietê fica abaixo da média histórica

De acordo com dados da Sabesp, reservatórios acumularam 133,7 milímetros em 31 dias o que representa 85,9% da média histórica. Represa de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes

João Belarmino/TV Diário

A chuva registrada pelas represas do Sistema Produtor Alto Tietê em março de 2023 ficou em 85,9% da média histórica. Ao longo do mês os reservatórios acumularam 133,7 milímetros, enquanto a média histórica é de 155,5 mm.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (31) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e indicam uma queda de 14,1% em comparação ao total registrado no ano passado (confira o gráfico abaixo).

Com o resultado, essa foi a 12ª vez em que a pluviometria observada no terceiro mês do ano fica abaixo da média histórica, o que indica uma tendência.

Além disso, dos 31 dias, 22 tiveram menos de 5 milímetros, sendo que em 16 deles o volume ficou abaixo de 1 mm. Isso significa que 85,7% da chuva total se concentrou em apenas 9 dias.

O mês também foi o menos chuvoso desde o começo do ano, atrás de fevereiro, com 297 mm de chuva acumulada, e de janeiro, com 142,5 milímetros.

Volume nas represas

O balanço da Sabesp mostra ainda que as cinco represas que abastecem a região operam com 79,2% da capacidade. O índice é 20,9% maior do que o observado há exatamente um ano.

Volume operacional das represas do Alto Tietê (%)

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Rienzo