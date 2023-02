chuva-rompe-barragem,-provoca-alagamento-e-outros-estragos-em-cidades-do-centro-oeste-paulista

Pardinho registrou rompimento de barragem e ruas alagadas. Barra Bonita teve erosão em avenida e Pirajuí também registrou pontos de alagamento, além de queda de árvore. Família resgatada após ficar com carro preso em correnteza provocada por estouro de barragem em Pardinho

Cidades do centro-oeste paulista, como Pardinho, Barra Bonita e Pirajuí (SP), registraram rompimento de represa e queda de árvores e erosão, além de alagamentos, após o elevado volume de chuva registrado desde domingo (12).

O alerta para a região de perigo potencial por conta de chuvas fortes, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) segue válido nesta segunda-feira (13), com previsão de 20 a 30 milímetros de precipitações por hora e até 50 milímetros no dia, além de ventos de até 60 quilômetros por hora.

Em Pardinho, o nível do Rio Pardo subiu após o rompimento de uma barragem, segundo o Corpo de Bombeiros de Botucatu (SP), provocando alagamento em diferentes pontos da cidade, com relatos de moradores ilhados.

Pontos de alagamento em Pardinho (SP) após rompimento de barragem pela chuva

Uma família chegou a ficar com o carro preso no meio da correnteza e foi necessária a utilização de um veículo com tração nas quatro rodas para o resgate. O ginásio de esportes do município ficou alagado.

Em Barra Bonita a rua Geraldo Fazzio, que liga a avenida Caio Simões e a rua Natali Petri, foi temporariamente interditada devido à erosão na pista causada pelas intensas chuvas.

Ginásio de Pardinho (SP) foi inundado após rompimento de barragem neste domingo (12)

O problema no local é recorrente, segundo a própria prefeitura, e há previsão de início dos reparos nesta segunda-feira.

Em Pirajuí foram registrados pontos de alagamento, árvore caída e parte da parede de um imóvel desocupado parcialmente derrubada.

Imóvel parcialmente destruído em Pirajuí (SP) após forte chuva neste domingo (12)

