Chuva transborda bueiros, alaga vias e arrasta carros em São Pedro

Segundo a prefeitura, o grande volume de água também gerou danos à pavimentação, em algumas calçadas e um muro da Garagem Municipal. Enxurrada em rua de São Pedro durante chuva desta terça-feira (7)

A chuva que atingiu São Pedro (SP) entre a manhã e tarde desta terça-feira (7) causou transbordamento de bueiros, alagamento de vias e ao menos dois carros chegaram a ser arrastados pela enxurrada.

Um dos pontos alagados foi a Avenida dos Imigrantes, no portal da cidade. Na Rua Valentim Amaral, no bairro Santa Cruz, uma tampa de bueiro se soltou com a força da água subterrânea e a água jorrava pela saída.

Também houve registro de fortes enxurradas na Rua Ademir Bontorim, que fica em frente ao parque ecológico da cidade.

Força da enxurrada chegou a arrastar carro em São Pedro

Em um vídeo compartilhado por morador, ele narra que a força da água arrastou um carro, que parou depois de bater em um poste, mas foi atingido por outro veículo, também levado pela enxurrada.

Em nota, a prefeitura informou que equipes da Secretaria de Obras estão percorrendo alguns pontos para fazer o levantamento da situação. De acordo com a administração municipal, o grande volume de água que gerou danos à pavimentação, especialmente nos trechos onde houve grande concentração deste volume, algumas calçadas e um muro da Garagem Municipal.

“Pelo menos até o momento, não há qualquer registro ou comunicado de famílias desabrigadas”, acrescentou.

