Chuva transforma trecho da BR-101 em ‘rio’ e causa lentidão no trânsito em SC; VÍDEO

Mau tempo também cancelou aulas e causou outros pontos de alagamento no Litoral Norte catarinense. Defesa Civil alerta para temporais isolados em todo o estado nesta quinta-feira. Água na pista na BR-101 no Litoral Norte de SC deixa trânsito lento nesta quinta-feira

A chuva intensa que atingiu Santa Catarina na madrugada desta quinta-feira (23) transformou em “rio” um trecho na BR-101 no Litoral Norte, no limite entre os municípios de Penha e Navegantes. O mau tempo também causou outros pontos de alagamento e as aulas foram suspensas em Itapema, na mesma região.

Por volta das 8h desta quinta, o trecho na BR-101 continuava complicado. Ele fica no km 110 no sentido Norte. Os veículos até conseguem passar, mas lentamente.

Nesse horário, a lâmina de água sobre a pista era de cerca de 10 centímetros, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Alagamento na BR-101 no Litoral Norte de SC deixa trânsito lento

Outros estragos

Em Itajaí, a Defesa Civil estava, nesta manhã, no bairro Portal 1 para avaliar se as pessoas precisam sair das casas. Depois, o órgão vai decidir se abre um abrigo provisório. Entre os bairros mais atingidos no município estão Santa Regina, Itaipava e a parte mais baixa do Cordeiros. Por enquanto, as aulas estão mantidas.

Em Itapema, elas foram suspensas. Por lá, choveu 167.7 milímetros em seis, entre 23h30 e 5h30. A média esperada para todo o mês de março é de até 310 milímetros, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições climáticas do estado. Às 8h, ainda havia ruas alagadas na cidade.

Moradores com água nos joelhos em alagamento em Camboriú

Os bairros mais atingidos foram Areial, Várzea, Casa Branca, São Bento, Canto Praia, Sertão do Trombudo e Jardim Tavares.

A mesma situação ocorria em Camboriú, onde os bairros mais afetados são Monte Alto, Jardim Europa. Segundo a Defesa Civil municipal, em seis horas choveu 69.7 milímetros.

Rua alagada em Camboriú

Algumas ruas dos bairros Jardim Europa, São Francisco, Centro e Monte Alegre seguiam com pontos de alagamento na manhã desta quinta. Uma família precisou ser resgatada pela Polícia Civil na Rua Rio Amazonas. Ela foi levada para a casa de amigos.

As aulas em Camboriú já estavam suspensas para uma parada pedagógica, um dia de reuniões.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil alertou que a combinação de calor e umidade pode causar pancadas de chuva e temporais isolados em todo o estado, especialmente na faixa Leste. A previsão vale até o final da noite desta quinta.

Mapa de risco da Defesa Civil para ocorrências relacionadas às chuvas

Pode ocorrer raios, descargas elétricas, granizo, alagamentos, destelhamentos, enxurradas e destelhamentos. Porém, o risco é de baixo a moderado.

