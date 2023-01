Chuva volta a alagar ruas e invadir casas em Massambará, distrito de Vassouras

Pelo menos 12 residências foram afetadas pela força da água. Volume de chuva registrado foi 52 milímetros em 30 minutos. Chuva forte alaga ruas e invade casas em Massambará, distrito de Vassouras

Uma forte chuva atingiu Vassouras (RJ) na segunda-feira (23) e causou transtornos no distrito de Massambará.

Segundo a Defesa Civil, foram registrados 52 milímetros de chuva em 30 minutos, volume considerado elevado.

Houve pontos de alagamento e 12 residências foram inundadas. A água foi escoada momentos depois do fim do temporal.

O volume é ainda maior com o que foi registrado na última sexta-feira (20), quando a Defesa Civil registrou 38 milímetros de chuva em uma hora. Na ocasião, os transtornos afetaram 72 residências.

Não há desalojados ou desabrigados no município. Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo 199 ou pelo telefone (24) 2471-7877.

