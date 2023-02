Chuva volta a causar problemas no Alto Tietê

Houve alagamento em Arujá, em Biritiba Mirim e o nível da água na Vila Maria Augusta voltou a subir. Chuva provoca alagamentos em cidades do Alto Tietê

A chuva de terça-feira (21) provou alagamentos em alguns pontos do Alto Tietê. A enxurrada levou lama para dentro das casas no Parque das Varinhas, em Mogi das Cruzes.

Na cidade foram mais de 47 milímetros de chuva, em 24 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Em Arujá, foram 41,4 milímetros na região do bairro Aruja América. O José Tiago mostrou como ficou a Avenida Edson Soldado de Paula, no Parque Rodrigo Barreto. No vídeo (assista acima), dá pra ver a força da água e a rua dele com bastante água.

O Antônio Caetano registrou a situação de uma plantação no bairro do Hiroy, em Biritiba Mirim. A plantação, que estava começando a nascer, ficou debaixo d’água e o produtor ficou com o prejuízo. O Cemaden contabilizou 41,2 milímetros na região do Jardim Jungers.

No Maria Augusta, em Itaquaquecetuba, a água voltou a subir depois das chuvas de terça. O volume de chuva por lá em 24 horas foi ainda maior: 51 milímetros contabilizados no Parque Ecológico.

