Chuva volta a encher de lama as ruas da Vila Sahy em São Sebastião, SP

Área mais atingida pelo temporal devastador voltou a sofrer alagamentos na terça-feira (28). Chuva volta a provocar apreensão no Litoral Norte

A chuva forte que atingiu São Sebastião nesta terça-feira (28) voltou a encher de lama e alagar as ruas da Vila Sahy, região mais afetada pelo temporal devastador no fim de semana do carnaval.

De acordo com o relato de moradores, as chuvas começaram por volta das 15h e só pararam no início da noite. Moradores da Vila Sahy temeram que novos problemas graves pudesse acontecer.

Novas chuvas voltam a assustar moradores de São Sebastião, SP

A Barra do Sahy também registrou pontos de alagamento. De acordo com a prefeitura da cidade, no entanto, não houve nenhum atendimento a ocorrências na região.

Ainda segundo a administração municipal, houve registro de queda de um muro na Topolândia, mas ninguém se feriu. Também não foi necessário que novos moradores precisassem deixar suas casas.

A última vez que moradores tiveram que deixar o local onde moram foi na segunda-feira (27) à noite, quando 20 pessoas saíram do bairro Topolândia por precaução por conta da chuvas que atingia o bairro naquele momento.

Regiões com maior quantidade de chuva nas últimas 24 horas:

Toque-Toque Pequeno: 64 milímetros

Barra do Una: 43 milímetros

Juquehy: 42 milímetros

Barra do Una: 31 milímetros

Fonte: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)

Bombeiros ilhados

Mais de 30 bombeiros foram resgatados após ficarem ilhados no bairro Baleia Verde. A chuva forte no local aumentou o risco de quedas de barreira e os agentes não cosseguram sair.

Bombeiros ilhados no litoral norte de SP são resgatados

Todos estavam fazendo buscas pelo caseiro de 52 anos que está desaparecido desde o temporal.

Alerta para os próximos dias

A Defesa Civil de São Sebastião informou no início da semana que estava em estado de atenção por conta da possibilidade de chuvas intensas para a semana. Os maiores volumes seria na terça, quarta e quinta-feira.

Defesa Civil de São Sebastião (SP) alerta para possibilidade de chuvas intensas

De acordo com o comunicado, há previsão de pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

“Diante deste cenário, recomenda-se atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois pode haver risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios, ventos e granizo”, informou o órgão na segunda-feira (27).

Rodovia Rio-Santos

Extremamente prejudicada depois do temporal histórico que atingiu o Litoral Norte entre os dias 17 e 18 de fevereiro, a rodovia Rio-Santos voltou a ter pontos de interdição depois das chuvas desta terça.

Último ponto a ser liberado após da tragédia, o trecho da Praia Preta chegou a ser bloqueado de forma total durante a tarde, mas foi parcialmente liberado em seguida.

Imagem desta quarta-feira (1°) da rodovia Rio-Santos em São Sebastião (SP)

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no momento não há nenhuma interdição total, mas a via está sujeita a interrupções dependendo da condição climática.

Confira os pontos de interdição parcial:

Km 64 (Praia do Lázaro): queda de árvore

Km 87 (Praia da Cocanha): queda de barreira e árvores

Km 116 (Praia da Cigarra): queda de barreira

Km 132 (Praia Barequeçaba): queda de árvore

Km 136 a 142 (Praia do Guaecá e Toque Toque): queda de barreira, erosão e árvores

Km 143 (Praia do Toque Toque): erosão

Km 151 (Praia da Paúba): erosão

Km 157 a 162 (Praia de Maresias): queda de barreira

Km 164 (Praia de Boiçucanga): queda de barreira

Km 174 (Praia Preta): queda de barreira

Km 180 (Praia Preta): queda de árvore

Km 188 a 189 (Praia de Boracéia): erosão

Km 189 (Praia da Boracéia): erosão

Km 203 (Praia Guaratuba): queda de barreira

