Defesa Civil e Corpo de Bombeiros continuam trabalhando para recuperar estragos e liberar estradas na manhã desta terça-feira (14). Apesar da chuva forte, não há desalojados. Chuvas bloqueiam estradas e causam estragos em Bananal, SP

Divulgação/Prefeitura de Bananal

As chuvas fortes que atingem a região do Vale do Paraíba desde o final da semana passada causaram estragos também em Bananal (SP), que teve estradas bloqueadas e registrou ocorrências depois de um temporal nesta segunda-feira (13).

Segundo a Defesa Civil do município, a zona rural foi a região mais atingida. Houve registros de quedas de árvores e de pontes, rompimento de uma adutora, alagamentos e deslizamento de terra.

Nenhum morador ficou desalojado, mas muitos estão sem acesso ao centro da cidade. A cabeceira da ponte dos bairros Fecha Porta e Vila cedeu. Equipes da prefeitura trabalham no local para fazer os reparos necessários.

O Rio Bananal subiu e atingiu algumas casas. Localizada em uma das regiões com maiores danos, a escola municipal Zanóbia teve aulas suspensas nesta terça-feira (14).

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Bloqueio de estradas

Ainda segunda a Defesa Civil de Bananal, a Estrada do Sertão (rodovia SP-247), que liga o município à Serra da Bocaina, teve queda de barreiras e árvores entres os quilômetros seis e 13. Na manhã de terça, a via ainda não havia sido totalmente desbloqueada, mas já não estava interditada.

Além disso, há também pontos de obstrução na Estrada da Xandoca.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e o Corpo de Bombeiros têm auxiliado à prefeitura nos trabalhos de rescaldo, que continuam nesta terça-feira.

Chuvas bloqueiam estradas e causam estragos em Bananal, SP

Divulgação/Prefeitura de Bananal

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vittorio Rienzo