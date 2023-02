Chuvas com trovoadas são registradas em Aracaju nesta segunda-feira

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que as chuvas continuem durante todo o dia. Chuva em Aracaju

Chuvas com trovoadas estão sendo registradas em Aracaju nesta segunda-feira (6). Até as 8h30, cerca de 49 milímetros foram contabilizados, de acordo com a Defesa Civil da capital. Os bairros Santa Maria, Mosqueiro e Atalaia, na Zona Sul, foram os locais com mais intensidade.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é que precipitações moderadas continuem durante todo o dia, com muitas nuvens e trovoadas isoladas. A temperatura mínima esperada é de 25º C e a máxima de 31º.

Defesa Civil avalia morros no Bairro Santa Maria

PMA

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, informou que, pelo acumulado de chuva registrado nas últimas horas, não há riscos de inundações e deslizamentos de terra. No entanto, pode haver pontos de alagamento na cidade e a população deve se manter atenta.

“Nestes casos, nós orientamos que a população evite transitar sobre os locais alagados. Se as chuvas continuarem, as pessoas que moram em áreas de encosta devem verificar se há inclinação de árvores ou postes e entrar em contato conosco pelo 199. Para situações de raios, a população deve evitar locais descampados, como praias, e não se abrigar embaixo de árvores. Lembrando que carro é um local seguro”, orientou.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, não foi registrada nenhuma ocorrência relevante em virtude da chuva. Em caso de emergência, é possível acioná-los através do 193.

