Chuvas em Rondônia causam prejuízos para os produtores rurais: ‘café estragou’

Plantios de abóbora e café foram os mais danificados. Estradas e pontes ficaram inutilizáveis, o que dificulta a chegada à lavoura e o escoamento da produção. As fortes chuvas deixaram prejuízos para os produtores rurais da zona da mata de Rondônia. No município de Alta Floresta do Oeste, as chuvas danificaram estradas e pontes que dão acesso às plantações e com isso, agricultores levam mais tempo para chegar à lavoura e escoar a produção.

“Tô com a produção de abóbora cabotiá já no ponto de ser colhida, mas com as chuvas que deu no nosso município, fomos afetados com algumas pontes que ‘rodou’ e a minha produção de abóbora tá aqui, na lavoura. Posso adiar ela uns 10 dias, mas já era pra ter saído essa semana”, revelou o produtor Josimar Souza Carneiro.

Veja também: por causa das chuvas, relatório de danos é feito em Alta Floresta, RO; três famílias estão em abrigo

Produção de abóbora cabotiá foi afetada pela chuva em Rondônia

Reprodução/Redes Sociais

Os cafezais também foram prejudicados. Já em fase de colheita, a chuva arrastou a terra, deixou muito barro e alagou muitos pés.

“Agora tá difícil de andar, de liso, de barro… Ele tá relatando aqui que o café teve bastante prejuízo aqui, que estragou”, disse um produtor rural de Alta Floresta do Oeste.

Café estragou e lavoura ficou cheia de barro após fortes chuvas em Rondônia

Reprodução/Redes Sociais

O milho, que também já está pronto para ser colhido, aguarda a chegada das máquinas, mas por conta das chuvas, pontes e estradas ficaram intrafegáveis.

“A colhedeira já vinha essa semana, mas aí houve o rompimento de um bueiro devido às fortes chuvas, então vamos ter que consertar primeiro”, relatou um produtor.

Produtores de milho aguardam a chegada de máquinas para colheita em RO

Reprodução/Redes Sociais

A Secretaria de Agricultura do município ainda está fazendo um levantamento dos estragos e das perdas causadas pela chuva.

Animais afogados e ilhados

Produtores rurais de Nova Brasilândia D’Oeste (RO) divulgaram vídeos nas redes sociais, relataram que por conta das chuvas, chegaram a perder gado.

Na última terça-feira (21), foram registrados cerca de 150 mm de chuva na cidade. Segundo a prefeitura do município, mais de mil propriedades rurais ficaram completamente ilhadas.

Bezerro morreu em enchente em Nova Brasilândia

Reprodução

Alguns moradores perderam animais para a enchente. Um produtor contou que uma parte do gado ficou ilhado dentro da própria propriedade, em um terreno mais alto, e quando alguns bezerros tentaram sair do local, acabaram se afogando.

A prefeitura informou que até o momento, mais de 12 pontes foram danificadas ou destruídas pela força das águas, mas ainda não se tem um número exato pois não foi possível chegar a todos os locais afetados.

Vittorio Ferla