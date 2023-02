Chuvas fortes afetam abastecimento de água em quatro bairros em Mogi nesta sexta-feira

Taiaçupeba, Chácara Santa Lúcia, Jardim Fukamizu e Vila Ressaca foram afetados. Previsão do Semae é concluir a manutenção no período da tarde. A forte chuva que atingiu Mogi das Cruzes na noite de quinta-feira (2) afetou o abastecimento de água da cidade nesta sexta-feira (3). Quatro bairros sofreram impactos.

Na Vila Ressaca, a queda do muro do córrego que passa pela Rua Paraguaçu levou junto parte da tubulação. Também houve queda de energia na estação de bombeamento de Taiaçupeba, que afetou a distribuição de água no distrito.

Para realizar o reparo na Rua Paraguaçu, foi necessário fechar os registros, o que deixa a Vila Ressaca temporariamente sem água. A previsão do Semae é concluir a manutenção no período da tarde.

O Semae acionou a EDP, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, para solucionar a queda de energia em Taiacupeba e aguarda os serviços da empresa. No distrito, a estação elevatória atende Taiaçupeba, Chácara Santa Lúcia e Jardim Fukamizu.

Para evitar problemas de desabastecimento, o Semae recomenda que os moradores utilizem a água armazenada em suas caixas d’água com economia. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 115.

