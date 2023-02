Famílias desalojadas moram no distrito de Catuçaba, que foi atingido por uma enxurrada no fim de semana. Chuvas fortes atingem 200 casas e deixam 600 pessoas desalojadas em São Luiz do Paraitinga, SP

As chuvas fortes em São Luiz do Paraitinga (SP) durante o fim de semana atingiram 200 casas e deixaram 600 pessoas desalojadas.

De acordo com a prefeitura, as famílias que precisaram deixar as residências atingidas são moradoras do distrito de Catuçaba, que teve enxurradas no final de semana. Os moradores foram para a casa de parentes e têm trabalhado nesta segunda-feira (13) para contornar os prejuízos causados.

A Defesa Civil informou que, além disso, há indícios de que o Rio Paraitinga terá uma cheia ao longo do dia. No início da manhã, a altura estava em 1,8 metro, mas a estimativa do órgão é de que alcance 4,5 metros até o início da tarde.

Por conta disso, é recomendável que as pessoas que moram próximas ao rio deixem suas residências e busquem abrigo com parentes, amigos ou até mesmo com a própria prefeitura.

Segundo a gestão, as seguintes ruas correm risco de alagamentos mais graves:

Abraão Abdala

Benedito Pião Sobrinho

Capitão Antônio Carlos

Monsenhor Ignácio Gioia

Coronel Manoel Bento

Os moradores que tiverem outras solicitações ou dúvidas podem acionar a Defesa Civil por meio dos seguintes número de telefones: (12) 3671-1545 e (12) 99761-8745.

