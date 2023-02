Chuvas isoladas causam pontos de alagamentos em São Carlos e São João da Boa Vista

Segundo a Defesa Civil, choveu 24 milímetros em São Carlos. Em São João, foram 55 milímetros, de acordo com o Ciagro. Chuva isolada causa pontos de alagamentos em São Carlos

Chuvas isoladas pela região causaram pontos de alagamentos em São Carlos e São João da Boa Vista (SP) neste sábado (25).

Segundo a Defesa Civil, choveu cerca de 24 milímetros em São Carlos em alguns períodos da tarde.

Vários trechos da Avenida José Pereira Lopes foram tomados pela água. A avenida é um dos acessos entre bairros Vila Prado e Jardim Botafogo. A água encobriu parte da avenida chegando até a calçada.

Chuva causa pontos de alagamentos em São Carlos

Reprodução/EPTV

Na Vila Nery, a Rua Cleonice da Silva Camargo também ficou alagada.

A chuva causou danos pontuais na rede elétrica. O bairro Itamarati chegou a ter queda de energia.

Equipes da CPFL foram mobilizadas e o serviço reestabelecido.

Transtornos em São João da Boa Vista

Chuva causa alagamentos no Centro de São João da Boa Vista (SP)

Reinaldo Assis

A chuva também causou transtornos em São João da Boa Vista. Segundo a Defesa Civil, uma árvore derrubou um poste.

No Centro, um dos pontos mais atingidos, ruas ficaram tomadas pela água. Na Vila Brasil, choveu cerca de uma hora.

Equipes estão nas ruas fazendo o levantamento das áreas mais atingidas.

Segundo o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciagro), entre 18h e 19h choveu 55 milímetros em São João da Boa Vista.

Vito Califano