Chuvas provocam estragos e impactam na distribuição de água em Bauru e Marília; veja bairros afetados

Diversos bairros das duas cidades do centro-oeste paulista sentem o desabastecimento após chuvas desta segunda-feira (13). Autarquias de tratamento d’água pedem que população economize. Adutora quebrada na zona sul de Marília (SP) após chuvas

Daem/Divulgação

A forte chuva registrada na noite desta segunda-feira (13) em Bauru e Marília (SP) provocou impactos na distribuição de água, resultando no desabastecimento em alguns bairros das duas cidades.

Em Bauru, a captação do Rio Batalha precisou ser reduzida para 240 litros por segundo devido ao aumento da turbidez do manancial, o que provoca alteração na água bruta.

A situação dificulta o tratamento na Estação de Tratamento, e o Departamento de Água e Esgoto (DAE) não consegue manter os níveis dos reservatórios.

Devem ser impactados os bairros Jardim Ouro Verde, Jardim Ferraz, Granja Cecilia, Jardim América, Jardim Estoril, Altos da Cidade, Centro, Vila Falcão, Vila Industrial, Alto Paraíso, Vila Dutra, Vila Universitária, Núcleo Joaquim Guilherme, Vila Seca, Sabiás, parte do Bela Vista, entre outros.

“A medida foi necessária para a manutenção da qualidade da água e dos padrões físico-químicos de potabilidade. Técnicos trabalham para restabelecer o abastecimento o mais rápido possível, por isso, a autarquia pede aos moradores das regiões afetadas que economizem água”, informou o DAE.

O DAE oferece caminhões-pipa aos moradores desabastecidos, que podem ser solicitados através do 0800-7710195, (14) 3235-6140 e 3235-6179 para ligações feitas por aparelho celular. O atendimento ocorre 24 horas, todos os dias.

Marília

Já o Departamento de Água e Esgoto de Marília (Daem) informou sobre a quebra da adutora de um poço que auxilia no abastecimento na zona sul da cidade durante as chuvas desta segunda-feira.

Segundo a autarquia, a manutenção deve ser concluída somente na quarta-feira (15), no período da tarde.

Até lá, os moradores podem sentir com falta d’água, principalmente nos bairros Vista Alegre, Jóquei Clube, Parque São Jorge e Bancários.

O Daem orienta que a população economize água durante o período de reparos para que o desabastecimento não seja tão severo.

Consulta aos níveis de reservatórios da autarquia, às 10h30 desta terça-feira (14), indicava que o dispositivo do bairro Fragata, entre o centro e a zona sul, era o único com menos de 50% da capacidade, classificado em situação de alerta.

