Chuvas provocam pontos de alagamentos em cidades do Alto Tietê; três árvores caem em Suzano

A chuva da tarde desta terça-feira (28) atingiu várias cidades do Alto Tietê. Em Suzano, o temporal e a ventania provocaram a queda de três árvores da calçada do Parque Max Feffer, na Avenida Brasil, e atingiram a rede elétrica.

Em um vídeo gravado por uma morador, é possível ver agentes realizando a retirada das árvores. Após a chuva desta terça, a cobertura de uma das quadras do parque também ficou danificada. É possível ver na foto parte da estrutura caída no chão.

Três árvores caíram na calçada do Parque Max Feffer, em Suzano

Em nota, a EDP, concessionária que fornece energia elétrica para a cidade, informou que está com equipes atuando para normalizar o serviço e que a queda provocou a interrupção de energia para cerca de mil clientes. Em casos como este, o local deve ser isolado e a EDP acionada pelo 0800 721 0123 ou WhatsApp: 9 3465-2888.

Já a Prefeitura de Suzano disse que a estrutura veneziana do pavilhão Maurice Bou Assi, que fica no Parque Max Feffer, acabou cedendo, por volta das 14h. Não havia ninguém no local, a área já foi interditada pela Defesa Civil e passou por vistoria.

A administração do município disse também que, em todo o parque, foram registradas quedas de cerca de 15 árvores. Sobre as árvores que caíram na calçada, a Prefeitura disse que a EDP foi acionada, ninguém ficou ferido e a previsão é de que elas sejam removidas pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos e pela Defesa Civil até a manhã desta quarta-feira (1º).

Pontos de alagamentos

Em Itaquaquecetuba, Márcio Almeida da Silva enviou imagens que mostram a Rua Bela Vista alagada. Ainda assim, alguns carros se arriscaram a passar pela via. No bairro Aracaré, uma rua particular a água chegou a invadir a garagem de Nilda Costa, que também mandou essas imagens.

Em Poá, Paulo Sérgio Santana fez registros que mostram alagamentos na rua que margeia a linha do trem, na Vila Lúcia. Por lá, nenhum motorista se arriscou.

Rua de Poá próxima da linha de trens da linha 11 da CPTM ficou completamente alagada

Em Suzano, Cleusa Mendes Faria mandou um vídeo para a produção do Diário TV em que mostra uma correnteza no campo de futebol do Jardim Saúde.

No Pró-Hiper, em Mogi das Cruzes, Maria Benedita Simão ficou preocupada com a infiltração que apareceu nas paredes do prédio.

Sobre a infiltração em Mogi, a Prefeitura disse que a equipe de manutenção vai verificar o problema para determinar quais medidas serão tomadas e que a Defesa Civil não foi acionada nesta tarde.

Já a Defesa Civil de Poá disse que choveu 36 milímetros no município e que os rios ficaram com níveis considerados normais. A administração do município diz que os registros dos moradores não caracterizam alagamentos, apenas lâminas de água.

Em Itaquaquecetuba, a prefeitura informa que choveu 42 milímetros e que a Defesa Civil não foi acionada nenhuma vez e lembra que os bairros Vila Sônia, Jardim Fiorelo, Vila Japão, Vila Maria Augusta e Vila Bartira continuam com pontos de alagamento e que todas as secretarias estão dando assistência à população atingida.

A Prefeitura de Suzano disse que a rede de drenagem do campo de futebol alagado tinha sido limpa na última sexta-feira (24). Porém, a precipitação de 25 milímetros num curto espaço de tempo levou ao acúmulo de água. A prefeitura disse, ainda, que aquela região conta com drenagem na lateral do campo para melhorar o escoamento e que o local passa por limpeza constante. Importante ressaltar que casos de emergência são atendidos pelo 199, telefone da Defesa Civil.

