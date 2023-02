Volume de chuva das últimas semanas foi bem recebido em muitas atividades no campo. Chuvas trazem otimismo para muitas atividades no campo

Há quase cinco anos, os agricultores enfrentaram difíceis períodos de seca nesta época do ano, mas agora, graças à chuva, a produção deles aumentou. E a receita para uma boa produtividade no campo é uma só: solo adubado, escolha de grãos e muita água.

Em Cândido Mota, cidade do centro-oeste paulista, uma fazenda tem 280 hectares de plantação de soja em pleno desenvolvimento. No ano passado, foram colhidas em torno de 18 mil sacas, o que representa pouco mais de mil toneladas de grãos. Mas este ano o cenário é diferente.

Desta vez, o clima colaborou e o resultado positivo na safra será visto já nos próximos dias, durante a colheita. Em pleno mês de fevereiro, as folhas ainda estão verdes.

Na reta final de produção, os grãos estão maiores, mais vistosos, só que ainda em maturação fisiológica. São necessários mais alguns dias até as folhas começarem a amarelar e chegar a hora de colocar as máquinas em ação.

Em comparação, neste mesmo período do ano passado, a soja já tinha dado lugar para o milho.

