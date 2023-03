Chuveiro ao ar livre e luz a bateria: o que há na 2ª casa mais curtida do mundo por usuários do Airbnb, em SC

Cabana de vidro em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, não tem energia elétrica. Lista referente a 2022 foi divulgada pela plataforma de aluguéis temporários. Cabana em meio à floresta em SC é a 2ª casa mais curtida do mundo do Airbnb

A cabana de vidro localizada em uma floresta de Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, foi feita para hóspedes viverem uma verdadeira “imersão na natureza”, segundo o proprietário, Edmar Brusque.

Sem eletricidade e wi-fi, a casa é a segunda mais curtida do mundo por usuários do Airbnb em 2022.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O chuveiro ao ar livre faz a natureza ser sentida até no banho. “Com teto aberto, toma-se banho vendo a mata e o céu”, conta Edgar (veja mais abaixo). O banheiro, por outro lado, “é fechado, confortável e discreto”.

Já o interior da cabana, segundo Edgar, “é realmente um quarto transparente em meio a uma imensa floresta”. Para iluminar a noite, além da lua e dos vagalumes, a construção tem luminárias a bateria.

“Sem ter ao menos a possibilidade de buscar o sinal de internet, a gente se esquece das distrações muito rapidamente e a mente se acalma”, relata.

A estrutura foi pensada para garantir uma experiência ao som do silêncio e longe das telas.

Cabana de vidro sem luz em meio à floresta em SC é a 2ª casa mais curtida do mundo por usuários do Airbnb

Experiência em cabana de vidro em SC faz sucesso no Airbnb

Redes sociais/ Reprodução

Em uma área de 280 mil m² de floresta preservada, segundo o proprietário, os hóspedes podem ficar tranquilos quanto à privacidade.

“O fato de ter apenas uma cabana no local garante que hóspedes desconhecidos não se encontrem, fato raro nas hospedagens hoje em dia”.

Chuveiro quente

Localizada a quase 800 metros de altitude, é comum a mata amanhecer branca de geada durante o inverno.

“No início, não havia água quente na cabana, somente banho com água direto da cachoeira, que chegava a um chuveiro instalado do lado de fora. Mas esse foi um ponto que os hóspedes me pediram para melhorar e foi o mais difícil de encontrar uma solução”.

A saída para que a proposta fosse mantida veio do pai dele, que nasceu no interior e também não tinha eletricidade em casa quando criança. Agora, é possível aquecer a própria água (foto abaixo).

“Na cabana, o hóspede aquece a água num fogãozinho a gás que há dentro na cabana, coloca em um balde metálico, mistura com água fria para ficar na temperatura certa e sobe com uma roldana. Depois, é só abrir a torneira do chuveiro”, explicou.

Água é aquecida e colocada no reservatório para um gostoso banho quente

Airbnb/ Redes Sociais/ Reprodução

Há também uma banheira na região de 280 mil m² de mata preservada, localizada no Vale das Furnas.

Para 2 ou 3 dias

Como não há refrigerador, o proprietário orienta que os hóspedes escolham passar de duas a três diárias na cabana.

“Pelo tempo da hospedagem, que costuma ser de duas noites, é recomendado trazer um cooler com gelo para os alimentos refrigerados, como carnes e bebidas. Funciona muito bem durante esse período”.

Banheira fica em meio à floresta em casa de Alfredo Wagner

Airbnb/ Redes Sociais/ Reprodução

Para garantir uma experiência mais completa, o anfitrião aconselha que os hóspedes levem tudo que forem consumir e evitem sair da floresta durante a estadia.

“Como estamos imersos no meio de uma floresta onde o vizinho mais próximo está a dois quilômetros de distância, a autonomia faz parte do processo. O acesso se dá somente por veículos 4×4 e, caso não possuam, vou buscá-los num ponto de encontro”, afirma.

LEIA TAMBÉM

Florianópolis é a cidade brasileira mais procurada para hospedagem em 2023, aponta ranking

A praia brasileira apontada como a melhor do mundo em 2023 em ranking de site de turismo

FOTOS: Homem ‘transforma’ Boeing 737 em hotel de luxo; diária custa R$ 36 mil

Teto de vidro permite vista para o céu

Airbnb/ Reprodução

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Vito Califano