Ci sono giorni infelici per un segno di Fuoco: sarà un 18 gennaio di tensioni. Leggiamo le stelle di Paolo Fox

ARIETE

Cari Ariete, nell'aria ci sono complicazioni e scelte difficili da prendere. Se vivete due relazioni contemporaneamente, è il caso di capire da che parte volete stare e troncare una delle due. Le tensioni non mancano, anche sul lavoro, cercate di non esagerare tirando troppo la corda. Potreste pentirvene.

TORO

Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 gennaio 2021), in amore dovete mostrarvi felici agli occhi del partner, se non volete insinuare dubbi spesso infondati. Chi ha da poco chiuso una relazione, vede tutto in maniera pessimistica. Cercate di capire che prima di stare bene con un'altra persona, dovete stare bene con voi stessi.

GEMELLI

Cari Gemelli, ultimamente avete avuto spese eccessive e ora il portafoglio piange. Potreste rinnovare accordi favorevoli, anche se rinunciando a qualcosa a livello economico. Tenete un giusto equilibrio tra entrate e uscite. Giove in opposizione crea da giorni forti tensioni, anche in amore. Evitate conflitti inutili con il partner.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani – lunedì 18 gennaio 2021 – state portando avanti progetti ambiziosi, ma qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Non ve la prendete e non siate pessimisti. Un'eventuale crisi non deve spingervi a mollare tutto. Sul lavoro avete la sensazione di non essere apprezzati e valorizzati adeguatamente. Forse è il caso di cambiare aria? Evitate conflitti con chi vi circonda.

LEONE

Cari Leone, avete un quadro astrale davvero ottimo, per cui la settimana non può che iniziare nel migliore dei modi. Sfruttate il favore delle stelle e date il meglio di voi. La situazione sarà molto più attiva anche a livello sentimentale. Se siete single, è il momento di mettersi in gioco.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l'oroscopo di Paolo Fox settimana ottima per chi sta cercando l'amore. Se siete single da troppo tempo, datevi da fare perché le stelle vi assistono. Certo, ultimamente l'aspetto sentimentale è finito in secondo piano, perché avete dovuto fare i conti con problemi di salute e lavorativi. Il massimo recupero arriverà a febbraio. Abbiate pazienza.

BILANCIA

Cari Bilancia, domani possibili tensioni in amore. Le cose non vanno come vorreste e per questo motivo siete un po' sottotono. Disagi e complicazioni dunque non mancano, anche se in generale si sta per aprire una settimana positiva. Evitate di innamorarvi di persone già impegnate ed evitate di portare avanti due relazioni contemporaneamente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani – 18 gennaio -, sarete pieni di energia e voglia di far bene. In arrivo emozioni importanti, con Sole, Mercurio e Saturno in aspetto deciso e favorevole. Siete molto disponibili al dialogo e ad aiutare chi ha bisogno del vostro aiuto. Agite, non restate immobili, altrimenti non cambierà nulla. Così magari potrà nascere un nuovo amore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani e in questa settimana dovete rilanciarvi. Il momento del riscatto è arrivato. Una buona notizia potrebbe arrivare nei prossimi giorni, soprattutto il 22 potreste ricevere un'ottima opportunità. Ricordate sempre che le chance migliori vanno conquistate, nulla avviene per caso. In questo periodo può nascere o rinascere un amore o un'amicizia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l'oroscopo di Paolo Fox questo lunedì si apre all'insegna di tante ansie e problemi che vi frullano per la testa. Vorreste avere maggiori certezze e limitare conflitti e dissapori. Mercurio e Saturno porteranno serenità sul lavoro: potreste aver litigato con colleghi e superiori. I single possono riscoprire la voglia di amare ed essere amati.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore le cose vanno a gonfie vele, non a caso siete tra i segni al top del 2021. Per chi ha vissuto una crisi o una discussione di una certa entità, adesso è il momento di raccogliere i cocci e ripartire. Giove presto non sarà più contrario, per cui potrete recuperare anche dal punto di vista economico. Un incontro di lavoro potrebbe aprirvi opportunità per cambiare aria.

PESCI

Cari Pesci, secondo l'oroscopo di Paolo Fox in questo periodo siete alla ricerca di voi stessi e di una bussola da seguire. In amore tensione e nervi a fior di pelle a causa di qualche litigio con il partner o per la lontananza. Abbiate un po' di pazienza perché le cose si aggiusteranno a febbraio. Parlatevi e chiarite.

