“ci-sposiamo”:-l’annuncio-dell’amatissimo-cantante-arriva-a-sorpresa,-le-nozze-a-breve

L'amatissimo cantante sorprende tutti con un fantastico annuncio: presto convolerà a nozze!

L’amatissimo cantante ha sorpreso tutti con la lieta notizia! (fonte instagram)

Non se l’aspettava nessuno, perchè l’annuncio è arrivato a sorpresa: l’amatissimo cantante presto convolerà a nozze. Soltanto da qualche ora ha reso noto il lieto evento, pubblicando sul suo seguitissimo profilo social, un post in cui si è mostrato insieme alla sua compagna.

Dalla didascalia risulta chiaro il messaggio. Ovviamente, in basso alla bellissima immagine in cui sono apparsi insieme non potevano non arrivare tantissimi commenti pieni di auguri e di gioia per il momento che l’artista sta attraversando e che lo porterà alla celebrazione del matrimonio. Ma, esattamente, di chi stiamo parlando? Seguiteci!

“Ci sposiamo”, il cantante sorprende tutti: presto convolerà a nozze

L’annuncio del lieto evento è arrivato proprio nelle ultime ore e ha subito creato non poca attenzione, dato che, la notizia è magnifica. L’amatissimo cantante, Federico Zampaglione, ha manifestato la gioia del momento pubblicando un post del tutto inaspettato.

“Prima che lo sappiate in altri modi, lo diciamo noi, ad Agosto Giglia e io ci sposiamo“, ha scritto a corredo il frontaman del seguitissimo gruppo musicale, i Tiromancino. A quanto pare, come da lui riportato, Zampaglione convolerà a nozze con la sua bellissima compagna, l’attrice Giglia Marra.

Il lieto evento, e quindi la celebrazione del matrimonio si svolgerà ad agosto, ma al momento non conosciamo la data esatta, il cantante ha solo reso noto il mese. Una notizia che in poche ore ha fatto il giro del web, e tutti i suoi fan, non hanno non potuto fare gli auguri a questa meravigliosa coppia che è apparsa nella foto condivisa su instagram, in un tenero scatto insieme, in un momento di assoluto amore!