ciacci-lascia-la-tv?-no,-ha-fatto-il-provino-per-un-programma-importante

Giovanni Ciacci, ma non dovevamo vederci più? Il celebre stylist e opinionista televisivo ha nelle scorse ore fatto un annuncio clamoroso, cioè quello di non voler più fare televisione. Ma i meglio informati hanno fatto emergere un particolare alquanto curioso.

Dal portale davidemaggio.it arriva infatti una notizia che smentirebbe nei fatti le dichiarazioni rese stamattina dallo stylist nel corso della trasmissione Ogni Mattina. Secondo le indiscrezioni riportate dal noto sito web, Ciacci avrebbe fatto nei giorni scorsi un provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, si sa, fa gola a molti personaggi del mondo della televisione. Sembra quindi alquanto strano, per non dire curioso, il fatto che una persona prima faccia fil provino per diventare il prossimo vippone di turno, per poi annunciare il suo addio alla televisione.

In molti ritengono contrastanti quindi questi nuovi rumors con quanto ha affermato lo stimato e rinomato stylist nei giorni scorsi circa il suo ritiro dalle scene: “Sono giorni che lo dico“. Di certo al momento ci sarà per Giovanni una bella vacanza in Sicilia.

L’opinionista televisivo ha inoltre annunciato di voler passare anche un lungo periodo lontano dall’Italia: “E poi starò sei mesi in Egitto“. Chissà se Ciacci ritornerà sui suoi passi. I suoi fan, infatti, sperano che le sue dichiarazioni fatte nella giornata odierna siano lo sfogo di un momento.

Ciacci è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo italiano. Di lui si ama l’estro, l’eccentricità ma anche la sua grande sensibilità e dolcezza. Tutte sfaccettature che in tanti ora sperano di poter vedere presto all’interno della Casa più spiata d’Italia, cioè quella del Grande Fratello Vip.

I rumors sul cast del GFVip 6

Chi sarà a varcare la famigerata porta rossa della sesta edizione del popolare reality show targato Mediaset? Tra le indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni c’è anche quella che vorrebbero Manuel Zardetto (ex di Tommaso Zorzi), ma anche Maria Monsé e Francesca Cipriani.

Tra i nomi dei nuovi opinionisti invece circola la voce di Adriana Volpe. La showgirl e conduttrice di Ogni Mattina ha partecipato ad una passata edizione del reality. A causa di alcuni problemi familiare (il suocero versava in gravi condizioni di salute) decise infatti di lasciare anzi tempo il gioco. Una vittoria mancata.