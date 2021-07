Ciambella al salame | Finger food perfetto da portare in spiaggia

Ciambella al salame ricettasprint

Oggi vi presentiamo una ciambella salata perfetta da gustare come stuzzichino sdraiati sulla sdraia al mare o al lago. Stiamo parlando della Ciambella al salame: un finger food facilissimo da preparare e davvero saporito con i tocchetti di salame al suo interno. E’ ottima presentata con sottaceti oppure olive.

Buonissima tiepida, è semplicemente fantastica gustata fredda. Per questo è uno stuzzichino perfetto per essere gustato per una merendina sfiziosa di metà mattinata ma anche per un pranzo veloce fuoriporta alternativo al solito panino farcito alla mediama insalatadi riso o di pasta.

Piace tantissimo sia ai bambini che agli adulti. Vi occorreranno pochissimi ingredienti, e tutti a costo contenuto, per prepararla seguendo le indicazioni della ricetta. Il segreto del successo di questo finger food sta in due punti fondamentali: primo, realizzare un impasto omogeneo e senza grumi. Secondo, utilizzare per farcire lo stuzzichino un formaggio d’alta qualità e tagliarlo a tocchetti non troppo piccoli nè troppo grandi.

Inoltre, potete servire questa prelibatezza come antipasto per un pranzo in famiglia o con parenti e amici. Tagliato in piccoli pezzi, potrete anche presentarlo come stuzzichino per un aperitivo oppure un’apericena da leccarsi i baffi. Potrete accompagnarlo con un buon cocktail, alcolico oppure analcolico, a proprio piacimento. E’ anche possibile servirlo per un bruch o un buffet di compleanno o di lavoro.

Dosi per: 10 porzioni

Realizzato in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 175 gradi

Tempo di cottura: 1 h

Tempo di riposo: qualche minuto

Strumenti

una frusta

uno stampo a ciambella con capacità di 1,3 l

una ciotola

Ingredienti

5 uova

240 g di salame

un pizzico di sale

farina per lo stampo q.b.

320 g di farina

una bustina di lievito per torte salate

160 g di parmigiano grattugiato

180 ml di latte

un pizzico di pepe macinato sul momento

60 ml d’olio extravergine d’oliva

un tocchetto di burro

Ciambella al salame, procedimento

Mescolate le uova sbattute con il latte, il parmigiano grattugiato e l’olio. Aggiungete la farina setacciata mischiata con il lievito, il pepe e il sale a proprio piacere. Inglobate all’impasto uniforme il salame tagliato a dadini e trasferite il composto omogeneo in uno stampo a ciambella per 10 porzioni imburrato e infarinato.

Ciambella al salame ricettasprint

Livellate la superficie, se necessario, e infornate a 175° per 1 h. Trascorso il tempo necessario, sfornate e lasciate intiepidire sulla gratella prima di servire.

Ciambella al salame ricettasprint

