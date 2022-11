CDi solito, siamo abituati a preparare e gustare la ciambella dolce. La ricetta che vi lascio di seguito, invece, riguarda la variazione salata tratta dagli esperimenti di Benedetta Rossi. La combo rustica è caratterizzata da salsiccia e broccoli o friggitelli.

Si tratta di un piatto semplice e veloce da preparare e da poter utilizzare sia come antipasto durante una cena con amici, sia come secondo sia come piatto unico a seconda delle porzioni. Inoltre, potrete consumare la vostra ciambella salata anche il giorno dopo, sia fredda che riscaldata in forno o microonde.

Ciambella con salsiccia e broccoli, Ingredienti (per circa 6 persone)

200 g di salsiccia

300 g di broccoli o friggitelli

4 uova

300 g di farina 00

50 g di parmigiano grattugiato

120 ml olio di semi di girasole

80 g di latte

80 g fecola di patate Pan degli Angeli

1 bustina di lievito per torte salate Pan degli Angeli

olio evo, sale, pepe q.b.

Procedimento ciambella salata

Per prima cosa sminuzzate la salsiccia e fatela rosolare in una padella antiaderente con olio evo. Dopodiché aggiungete anche i broccoli e fateli cuocere. Nel mentre, bisogna preparare l’impasto della ciambella salata. Dunque, in una scodella sbattete con lo sbattitore elettrico uova e parmigiano insieme. Mescolate poi anche l’olio di semi, il latte e infine la fecola di patate e poi il lievito. Man mano, poi, mescolate anche la farina.

Quando l’impasto è ben mescolato, aggiungeteci la salsiccia e i broccoli e amalgamate per bene insaporendo con sale e pepe. Infine, versate il tutto in uno stampo da circa 25 cm precedentemente unto con un po’ d’olio e infarinato. Infornate a 170 °C per 40-45 minuti. Una volta cotta, lasciate raffreddare un po’ la vostra ciambella e poi servite. Buon appetito!

Ciambella furba con salsiccia e broccoli di Benedetta. Golosa e soffice, perfetta per la tavola delle feste scritto su Più Ricette da Imma.

valipomponi