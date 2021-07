Ciambella integrale senza burro. Ricetta facile e leggera.

La Ciambella integrale ai mirtilli è un dolce da colazione semplice, leggero e buonissimo, che si prepara in poco tempo e mette d’accordo tutta la famiglia. Abbiamo elaborato la ricetta in modo che possa essere consumata in pochi giorni: è un dolce un po’ più piccolo rispetto alle ricette classiche e può andar bene anche per la colazione di due persone per due-tre giorni.

Per realizzare la ciambella ai mirtilli abbiamo usato pochi ingredienti che si trovano comunemente nelle nostre case: uova, zucchero, latte, olio di semi, lievito, farina e mirtilli. Abbiamo messo metà farina integrale e metà farina 00, ma possiamo adattare la ricetta ai nostri gusti o a quello che abbiamo in dispensa.

I mirtilli consigliamo di usarli freschi, ma se non li troviamo possiamo ripiegare senza problema su quelli surgelati. La stessa ricetta possiamo sfruttarla per fare delle ciambelle o torte con altri tipi di frutta, ad esempio ciliegie, albicocche e pesche, che sono i classici frutti dell’estate.

La Ciambella integrale ai mirtilli è perfetta per la colazione ma possiamo servirla anche come dessert di fine pasto, magari accompagnandola con una pallina di gelato o un ciuffo di crema pasticcera. Provatela anche voi perché è davvero buona e facilissima da preparare! Vediamo insieme come fare e ricordate: inviateci le foto delle vostre creazioni!

