Ciambelline di pasta sfoglia con le mele di Benedetta: facili e pronte in 10 minuti. Più golose della classica torta

Le ciambelline di pasta sfoglia con le mele sono dei dolcetti molto gustosi, veloci e facili da preparare sia per merenda che per colazione. Sono perfette per questo periodo autunnale ma anche quello invernale che verrà, in particolare se accompagnate da una tazza di tè o di latte. L’odore che lasciano vi farà impazzire soprattutto se utilizzate anche la cannella. Gli ingredienti che vi lascio di seguito sono per circa 8 ciambelline, dunque 2-3 persone. Potrete tranquillamente raddoppiare o triplicare la dose se siete più persone. Vediamo quindi la ricetta di Benedetta Rossi

Ciambelline di pasta sfoglia con le mele, Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia

2 mele rosse

zucchero q.b.

succo di limone q.b.

latte per spennellare

cannella in polvere ( se piace)

Al via col procedimento!

Per prima cosa dovete lavare le mele, togliere il torsolo, sbucciarle e tagliarle a fettine sottili (Ne dovrete ottenere 7-8). Poi, in una teglia, sistemate il rotolo di pasta sfoglia rettangolare e posizionateci su le fette di mela, distanti l’una dall’altra. Spennellate le fette di mela con succo di limone e zucchero. Se vi piace, aggiungeteci anche un po’ di cannella in polvere.

Con l’altro rotolo di pasta sfoglia rettangolare ricoprite il tutto e tagliate le singole fette di mele con pasta sfoglia con un coppapasta leggermente più grande delle fette. Chiudete bene i bordi per non farli aprire in cottura, forate un po’ le ciambelline e spennellate con un po’ di latte, aggiungete poi un po’ di zucchero in superficie. Infornate a 180° per circa 20 minuti, fino a quando saranno ben dorate in superficie. Prima di toglierle le ciambelline dalla taglia e servirle, lasciatele raffreddare.

Ciambelline di pasta sfoglia con le mele di Benedetta

