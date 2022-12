ciambellone-alle-mele,-meglio-della-torta.-il-trucco-dei-4-cucchiai-per-farlo-super-soffice-e-altissimo

Avete voglia di un dolce preparato in casa velocemente? La ciambella rum e mela fa al caso vostro! Bastano pochissimi ingredienti e pochi minuti per avere un risultato pazzesco! Se seguite attentamente tutti i passaggi il vostro dolce sarà sofficissimo e molto profumato. Potrete consumarlo a colazione, a merenda o per un dopocena se vi viene voglia di dolce.

3 uova

150 g farina 00

150 g zucchero

1 00 ml acqua

70 ml olio di semi

1 / 2 bustina di cremor tartaro

1 / 2 bustina lievito in polvere per dolci

2 mele

4 cucchiai rum

cannella q.b.

Preparazione

Per prima cosa bisognare lavare per bene le mele, sbucciarle e tagliarle a spicchi abbastanza sottili. (Se preferite, potete anche tagliarle a pezzetti). Prendete una ciotola e versateci le mele tagliate, la cannella e il rum e mescolate tutto per bene e fate insaporire per circa 10 minuti. Nel mentre, in due ciotole diverse, separate gli albumi dai tuorli.

Nella ciotola degli albumi aggiungete anche il cremor tartaro e poi montateli a neve con lo sbattitore. (PS: se volete capire se gli albumi sono ben montati, capovolgete la ciotole e e il composto resta immobile, allora sarà perfetto).

Nella ciotola dei tuorli, invece, aggiungete lo zucchero e frullate. Il composto dovrà essere senza grumi e spumoso. Aggiungete poi anche la farina, il lievito per dolci, l’ acqua e l’ olio di semi e continuate a frullare.

A questo punto, potrete unire man mano anche gli albumi montati e mescolate il tutto dal basso verso l’alto per non smontare gli albumi. Dopodiché versate anche le mele e il rum che avevate lasciato nella ciotola. Amalgamate per bene il tutto e preriscaldate il forno a 180°. Infarinate uno stampo per ciambella e versate tutto il composto. Infornate e lasciate cuocere per circa 25-30 minuti. Attenzione: non aprite il forno altrimenti il composto rischia di non crescere.

Quando sarà cotta, lasciate raffreddare la vostra ciambella e prima di servirla fate una bella spolverata di zucchero a velo.