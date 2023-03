Non esistono solo zeppole di San Giuseppe o frittelle ( anche se le frittelle si mangiano in ogni occasione). Esistono anche piatti della tradizione salati che si consumano per santificare il giorno della feste del papà. Pasta e ceci è un piatto che in molti amano: da piccoli magari si può “snobbare” il colore poco […]

Ciciri e tria di San Giuseppe, il piatto unico tipico della tradizione scritto su Più Ricette da Redazione.

Vittorio Rienzo