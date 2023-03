Ciclista é arremessada por veículo e motorista foge sem prestar socorro no litoral de SP; VÍDEO

Caso aconteceu na Avenida Leomil em Guarujá (SP). Ciclista é arremessada por veículo e motorista foge sem prestar socorro

Uma ciclista de 48 anos foi arremessada após ser atropelada por um carro em Guarujá, no litoral de São Paulo, neste sábado (4). A vítima recebeu atendimento médico e apresenta quadro clínico estável. O veículo que a atingiu fugiu sem prestar socorro (veja no vídeo acima).

O acidente aconteceu na Avenida Leomil, no Centro, por volta das 7h20. A mulher pedalava pela faixa da direita da via, que não tem ciclovia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima.

Em nota, a prefeitura informou que a equipe encontrou a mulher acordada e se queixando de dores na coluna. Ela foi encaminhada ao Hospital Dom Domênico, onde foi atendida, cuidada e liberada para repousar em casa.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência, registrou o caso e o encaminhou ao DP Sede de Guarujá, que disse não ter registrado o caso até a última atualização da reportagem.

