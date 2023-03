Ciclista é atingida por carro e esfaqueada por motorista que pediu informação em Jaú

Vítima estava com uma amiga quando foi abordada em uma área rural. Suspeito atingiu a vítima com quatro facadas e levou celular e cartões antes de fugir do local. Uma mulher de 40 anos foi atacada e roubada enquanto andava de bicicleta em uma área rural, em Jaú (SP). O caso foi registrado no final da tarde de segunda-feira (6).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima andava de bicicleta acompanhada de uma amiga, que estava em outra bicicleta, quando foi abordada por um homem em um carro que pediu informações.

Ele alegou precisar de ajuda para voltar para Bocaina, município vizinho. A vítima e a amiga disseram que ele as acompanhassem até o trajeto correto.

Neste momento, segundo o registro policial, a vítima relatou ter se distanciado da amiga, e o homem jogou o carro contra ela, provocando sua queda.

Armado com uma faca e com um fio nas mãos, ele mandou a mulher entrar no carro. A vítima começou a gritar, e o suspeito a atingiu com quatro facadas. Ele ainda levou celular e cartões, antes de fugir do local.

Ao dar pela falta da amiga, a outra mulher retornou o caminho e a encontrou ensanguentada. Imediatamente, pediu socorro a moradores de um sítio próximo. A vítima deu entrada na Santa Casa e a PM foi acionada.

Ela passou por atendimento médico e foi liberada. O caso foi registrado na CPJ em Jaú e até a publicação da reportagem nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

Vittorio Rienzo